"أكاذيب".. الصين ترد على انتقادات غربية حول حقوق الإنسان

هاجمت الصين، الأربعاء، القوى الغربية بسبب انتقاداتها المتزايدة لحقوق الإنسان لدى بكين، معتبرة أن تلك الدول "تختلق الأكاذيب".

وقال شين شو سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام المجلس: "في هذا الجمع الرفيع المستوى أساءت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى استخدام منتدى مجلس (حقوق الإنسان) لتكيل اتهامات لا أساس لها للصين وتتدخل في شؤون بلادنا الداخلية".

وتابع: "نعترض بشدة ونرفض هذه المحاولات رفضا قاطعا".

وقال شين "الدول المذكورة سلفا تتجاهل الواقع وتختلق الأكاذيب وتنشرها فيما يتعلق بشينجيانغ والتبت وهونج كونج".

وذكر شين أنه ينبغي على القوى الغربية العمل على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان منتقدا التدخل العسكري في الخارج والذي أسفر عن قتل متكرر للأبرياء".

وأضاف: "على الدول الغربية حل مشكلاتها الخاصة بحقوق الإنسان مثل التمييز العنصري المتجذر والفجوات بين الأثرياء والفقراء والتفاوت الاجتماعي والظلم ووحشية الشرطة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال قبل ساعات في خطاب تناول فيه عدة قضايا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن إدارة الرئيس جو بايدن ستشجب ما يحدث في شينجيانج.

واستهل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الانتقادات الغربية الموجهة للصين، الإثنين، بإدانة ما وصفه بالممارسات غير القانونية في شينجيانغ.

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الصين أمس الثلاثاء إلى السماح لميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالزيارة والتحقيق في مزاعم إساءة لبعض الأقليات في شينجيانغ والتبت.