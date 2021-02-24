فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي.. مهلة 72 ساعة للمغادرة

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده قررت، الأربعاء، طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس إيزابيل بريلانتي، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال أرياسا، في تصريحات للصحفيين من كراكاس: "اليوم، وبقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا إيزابيل بريلانتي.. إعلانا يعتبرها شخصا غير مرغوب فيه. وأمهلت 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية".

جاء ذلك ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.

وكان الاتحاد الأوروبى أعلن، الإثنين، فرض عقوبات على 19 مسؤولاً فى نظام الرئيس نيكولاس مادورو فى فنزويلا.

وبهذه العقوبات الجديدة، ارتفع إجمالى المسؤولين المفروض عليهم عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبى إلى 55 شخصًا، منعهم التكتل الأوروبي من الحصول على تأشيرة دخول، إضافة إلى تجميد أصولهم المالية فى دول الاتحاد.



وقال بيان الاتحاد الأوروبى، إن "هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها".

ولفت البيان إلى أن "الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية فى الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية".