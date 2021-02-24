مرشح بايدن لـ"سي آي إيه": يتعين منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

قال وليام بيرنز، المرشح لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" إن الولايات المتحدة مطالبة ببذل كل الجهود الممكنة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال بيرنز في جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من الضروري أن تبذل الولايات المتحدة كل جهد ممكن لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأوضح "يجب فرض قيود أكثر تشددًا وأطول أمدًا على إيران لضمان عدم حصولها على أسلحة نووية حتى لو عادت للالتزام الكامل بالاتفاق النووي".

وتابع "لا يمكننا تجاهل التهديدات التي تفرضها إيران مثل تطوير برنامجها الصاروخي وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وأضاف "لا ينبغي الاستهانة بقدرات خصومنا مثل روسيا والصين وإيران لأنهم يحاولون تطويرها باستمرار، وعلينا توقع خطواتهم المقبلة".

وقبل أسابيع، وقع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على الدبلوماسي السابق، بيرنز، لشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.



وقاد بيرنز الوفد الأمريكي في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي انتهت بتوقيع الاتفاق الشهير في 2015.

وينتظر بيرنز تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه ليصبح أول دبلوماسي يتولى منصب مدير "سي آي إيه".