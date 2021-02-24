قادوا احتجاجات.. محكمة تايلاندية تسجن 3 وزراء

قضت محكمة تايلاندية بسجن 26 من قادة الاحتجاجات السابقين، بينهم 3 وزراء، لقيادتهم احتجاجات في الشوارع أدت إلى انقلاب عام 2014.

وكان قائد الجيش برايوت تشان أوشا، الذي تحول إلى رئيس الوزراء، هو قائد الانقلاب.

وأقيل الوزراء من مناصبهم بعد صدور الحكم، الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدين قادة لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبية، وهي مجموعة مؤيدة للملكية كانت مقدمة للانقلاب، بالمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة في عامي 2013 و2014 ضد رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.

وينظر إلى كل من ثاكسين وينجلوك باعتبارهما منافسان رئيسيان للنظام المدعوم من الجيش، بقيادة برايوت حاليا، الذي يواجه احتجاجات تطالب باستقالته وإصلاح النظام الملكي.