ولي العهد السعودي يجري عملية جراحية ناجحة

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان خضع صباح الأربعاء، للعملية الجراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية بنجاح.
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