موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. تطبيقات ضارة وصراع أبل وسامسونج

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حذّر تقرير ألماني من خطورة البرامج الضارة والأكواد الخبيثة المرافقة لبرامج "كشاف" الهاتف والماسح الضوئي، على خصوصية المستخدم.

مؤسسة دبي للمستقبل تستضيف الوفد الإيطالي مؤسسة دبي للمستقبل تستضيف الوفد الإيطالي

أعلنت "منطقة 2071" تحت إشراف مؤسسة دبي للمستقبل عن استضافة 11 شركة إيطالية ناشئة، للاستفادة من التجربة الإماراتية في دعم الابتكار.

وجاء في تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن ادرات إسرائيل من خدمات صناعة التكنولوجيا الفائقة، صعدت من 30 مليار دولار في 2019 إلى 35.7 مليار دولار في 2020.

مع إطلاق هواتف آيفون العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت أبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الأخير من 2020.



وبحسب دراسة حديثة، للمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت "أبل" على "سامسونج" في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة.