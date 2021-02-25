صحيفة تركية: التحقيق مع 5 برلمانيين معارضين لأردوغان

فتحت السلطات التركية تحقيقات جديدة مع خمس نواب جدد عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، والتي أكدت أن النيابة العامة بولاية "وان" (جنوب شرق)، قالت في بيان لها إنها بدأت تحقيقًا مع بردان أوزترك، نائب الحزب الكردي عن مدينة "آغري"، على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها يوم 8 يناير/كانون ثانٍ الماضي.
أما التحقيق مع النواب: سزائي تمللي، ومعظم أورهان إيشيق، وطيب تمل، ومراد صاري صاتش، فقد جاء بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب النيابة العامة.
وتم توجيه تهم “إهانة الجمهورية التركية حكومة وشعبا ومؤسسات الدولة”، و”تحريض الشعب على العداء والكراهية” إلى البرلمانيين الخمسة.
والإثنين الماضي، فتحت السلطات تحقيقا ضد البرلمانية عن الحزب، ديلان طاشدمير، بتهمة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي مسلح"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
كما أيدت محكمة الاستئناف العليا يوم الجمعة، حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن الحزب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
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