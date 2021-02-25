"جاستن بيبر" يحصل على نسخة المستقبل من "رولز رويس".. شاهد رد فعله

حصل جاستن بيبر، المغني وكاتب الأغاني الكندي، على نسخة المستقبل من السيارة الفاخرة "رولز رويس".

وصممت النسخة الفريدة من نوع "رولزرويس"، والتي لا مثيل لها في العالم، خصيصا للمغني وكاتب الأغاني الكندي.

من أين تبدأ القصة.. حسب موقع "سبوتنيك" الروسي، أرسل المغني جاستن بيبر، قبل 3 سنوات، رسالة نصية إلى المؤسس والرئيس التنفيذي لمتجر "ويست كوست"، رايان فريدلينجهاوس، مرفقة مع مقطع فيديو لنموذج أولي من "رولزرويس" مستقبلية.

وسأل بيبر، عما إذا كان بإمكانهم الحصول على السيارة المذكورة.

السيارة التي أرفقت في الفيديو لم تصنع بعد، كانت عبارة عن نموذج مطروح من قبل الشركة الأشهر في عالم السيارات، لكن المتجر حضر مفاجأة لا مثيل لها للمغني الكندي.





طرح المتجر على المغنى فكرة تصنيع نسخة مطابقة للفيديو من خلال إجراء تعديلات على النموذج الأصلي، لكن لم يتوقع أن تكون بهذا الجمال.

ونشر موقع "robbreport" فيديو يظهر لحظة تقديم السيارة الفريدة التي قام المتجر بتعديلها خصيصا للمغني، الذي بدا مندهشا تماما.





وظهر بيبر، وهو يقول مستغربا "ماذا.. ماذا" ثم ركع على الأرض من شدة الدهشة بالتصميم الساحر للسيارة.



