كورونا حول العالم.. لقاح جديد للسلالة الأفريقية وحظر تجول في الأردن

تمكن وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، من التأثير على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 113 مليونا و97 ألفا و102 إصابة، الخميس.







كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و508 ألفا و881 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 88 مليونا و711 ألفا و192 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





لقاح جديد للسلالة الأفريقية

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أن جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا قد تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأمريكية للصحّة من أجل إجراء تجارب عليها.

وقال رئيس الشركة ستيفان بانسيل: "نحن نتطلّع لبدء التجارب السريرية للقاح المعزّز المضادّ للفيروس المتغيّر، ونحن ممتنّون للتعاون المستمر مع المعاهد الوطنية للصحّة لمواجهة هذا الوباء".

وتعدّ السلالة الجنوب أفريقية من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطراً، لأنّها قادرة على تجنّب الأجسام المضادّة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا.





وهذا يعني أنّ الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الكلاسيكية هم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى، كما أظهرت الأبحاث أنّ السلالة الجنوب أفريقية قلّلت جزئياً من حماية الأجيال الحالية من اللّقاحات.

وبينما أظهرت التجارب الأولية أنّ لقاح موديرنا الأصلي الذي يسمّى "أم أر أن آيه-1273" يبقى فعّالاً ضدّ السلالات الجديدة، قالت الشركة إنّها تسعى لتطوير لقاح خاص بهذه السلالات كجزء من استراتيجيات عدة يتم درسها.

فإما يتمّ استخدام لقاح مرشّح خاص ضدّ سلالة جنوب أفريقيا يحمل اسم "أم أر أن آيه-1273.351" كمعزز للحماية، أو قد تستخدم الشركة لقاحاً معزّزاً يجمع بين اللقاح الكلاسيكي وذلك المخصّص للسلالة الجديدة لخلق منتج من المزيج الجديد.

وهناك فكرة أخرى يتم النظر فيها وهي أن يتلقّى الناس جرعة ثالثة من اللّقاح الكلاسيكي لرفع مستوى مناعتهم.





حظر تجول"جزئي" بالأردن

قررت الحكومة الأردنية إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من بعد غد، وذلك إثر ارتفاع عدد الاصابات المسجلة يوميا بـ"كوفيد-19".



وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد: "حظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع".

وأوضح أنه يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف العايد أنه نظرا للوضع الوبائي تقرر "العمل بالحد الأدنى من الموظفين... بما لا يتجاوز 30 في المئة" اعتبارا من الأحد في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال إن "هذه المرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات الالتزام"، داعيا المواطنين للالتزام بالتباعد الجسدي ووضع الكمامة.





الإصابات في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 69,563 إصابة و2,130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,065,327، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501,181 وفاة.





1428 وفاة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 66588 إصابة و1428 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 10 ملايين و324463 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 249957​​​.



