اشتباكات ودماء.. دعم الرئيس لـ"متهم بالاغتصاب" يشعل المكسيك

تسبب دعم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لمرشح في ولاية "متهم بالاغتصاب"، إلى اشتباكات دامية بين المحتجين.
ومع تزايد الغضب، على ترشيح فليكس سالجادو المرشح لمنصب حاكم ولاية جيريرو الجنوبية، اندلعت مشاجرات بين فصيلين متنافسين في مدينة إيجوالا بجنوب المكسيك ما أسفر عن عدد من الإصابات بين الجانبين.
وأظهرت لقطات فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي امرأة تضرب أخرى بمكبر للصوت لتدمي وجهها بعد لقاء مشترك بين لوبيز أوبرادور والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.
وكانت المصابة تشارك في احتجاج مناهض لسالجادو المرشح لمنصب حاكم ولاية جيريرو الجنوبية، وعضو الحزب الحاكم الذي يتزعمه لوبيز أوبرادور.
وتزايدت الدعوات خلال الأسابيع الماضية كي يتخلى الرئيس عن تأييده لسالجادو بسبب مزاعم الاغتصاب.
وفي وقت سابق هذا الشهر نشرت مجموعة من المشرعات من الحزب الحاكم وعضوات الحزب ومؤيدوه خطابا يحث قيادة الحزب على إعادة النظر في ترشيح سالجادو.
ورغم الاتهامات فإن الرئيس المكسيكي يتمسك بالدفاع عن سالجادو، متهما المحتجين بأن لهم دوافع سياسية.
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