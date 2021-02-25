مقاتلات يونانية تتصدى لسفينة تنقيب تركية بالمتوسط

تصدت مقاتلات يونانية، الأربعاء، لسفينة تنقيب تركية تبحث عن ثروات المتوسط في المياه الإقليمية لأثينا.

وقالت تقارير تركية، إن "مجموعة مقاتلات اليونانية تحرشت بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجة".

ونقلت وسائل إعلام تركية رسمية، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن "التحرش اليوناني تم بإطلاق مقاتلة من طراز (إف- 16) من ضمن 4 مقاتلات، أعيرة على بعد ميلين بحريين من السفينة التركية بالقرب من جزيرة ليمنوس، وهي جزيرة يونانية في الجزء الشمالي من بحر إيجه".

وبحسب وسائل الإعلام فإن السفينة التركية كانت تجري مسحوح هيدروغرافيا في شمال بحر إيجة، ومن المقرر أن تستمر أعمال السفينة التركية في المنطقة حتى 2 مارس/آذار.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اتهم تركيا بمحاولة فرض أمر واقع على حساب دول الاتحاد الأوروبي، عن طريق تكثيف تحركاتها غير القانونية في شرق المتوسط منذ أغسطس/آب الماضي.

وقال وزير الخارجية اليوناني، إن أنقرة تعمل دائما على إفشال الحوار السياسي لحل النزاع شرق المتوسط.

وتتهم اليونان "تركيا" بتصعيد أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط منتهكة القانون الدولي وقانون البحار.

وتنتهك تركيا الحدود البحرية لليونان، في محاولات مستميتة للسيطرة على موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.