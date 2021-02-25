جلفود 2021.. رسائل ثقة من "عمالقة الأغذية" إلى الإمارات

حظي معرض جلفود 2021، منصة التوريد العالمية الرائدة بقطاع الأغذية والمشروبات، بإشادة واسعة من قبل أبرز قادة القطاع حول العالم.

وساهم جلفود 2021 الذي يعقد أول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة 12 شهراً، في تسهيل العودة إلى أجواء الفعاليات المباشرة في هذه المرحلة.



ويساهم معرض جلفود- منصة التوريد الأكثر تنافسية في العالم- في تعزيز مستويات الثقة بإعادة تنشيط قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم بفضل مشاركة 2500 شركة من 85 دولة، ويلتزم المعرض الذي تختتم اليوم الخميس، أعماله في مركز دبي التجاري العالمي بتطبيق أقصى إجراءات الأمن والسلامة.

جمهورية كولومبيا

وقال خايمي أمين سفير جمهورية كولومبيا لدى الإمارات إن المعرض فرصة استثنائية بالنسبة لكولومبيا، مؤكداً حرص بلاده على المشاركة فيه لتسليط الضوء على أفضل ما لديهم.

وأعرب عن أمله في أن يُثمر حضورهم في زيادة نشاطهم التجاري على مدى الأعوام القليلة المقبلة، مشيدا بهذا المستوى من العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات ومثنياً على التدابير التي اتخذتها الإمارات لضمان وقاية الجميع وشعورهم بأنهم في بلدهم الثاني.

جمهورية جورجيا

من جهته قال باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الإمارات إن المعرض يمثل واحدة من أفضل المنصات في القطاع ويقدم فرصة رائعة بالنسبة لهم ويستضيف بالفعل باقة من أبرز أجنحة الدول والشركات ويمنح الشركات الأصغر حجماً فرصة استعراض منتجاتها أمام القطاع الأوسع.

غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية

بدوره أكد فلاديمير أولاخوفيتش رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية أهمية معرض "جلفود"، مشيراً إلى أن المعرض يحمل أهمية كبيرة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات لأنه يعكس جاهزيتها للعودة إلى بيئة الأعمال المعتادة، متوجهاً بفائق التقدير للجهات المنظمة لهذه الفعالية الفريدة من نوعها لا سيما من ناحية الالتزام بإجراءات السلامة التي ساهمت في تحفيزهم على استئناف الفعاليات التجارية الضخمة.

وأشار إلى أن بيلاروسيا تعد من كبار مصدري المنتجات الأولية والغذائية الزراعية حيث تصدر المنتجات إلى حوالي 114 دولة خاصة الحليب واللحوم ويمثل جلفود فرصة استثنائية لبلاده والشركات الوطنية فيها للوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم تُشارك 27 من شركات بيلاروسيا في معرض جلفود لتسليط الضوء على معاييرها العالية وجودة منتجاتها، مؤكداً أن الهدف من تواجدهم في الحدث يتمثل في توطيد علاقاتهم مع المؤسسات العاملة في القطاع، معتبراً أن دبي مركز رئيسي وسوق مهمة للغاية للوصول إلى الدول الأخرى.

الرابطة التجارية لجنوب الولايات المتحدة

من جانبها تطرقت الرابطة التجارية لجنوب الولايات المتحدة إلى التحول الكبير في مستوى زوار نسخة المعرض لهذا العام، موضحة أنّ هذا التحول ساعدها على إقامة محادثات أكثر عُمقاً مع الشركاء المحتملين، مشيرة إلى وجود مجموعة من الاجتماعات الواعدة المرتقبة.