معجزة واحة دبي للسيليكون.. 500 شركة جديدة في 45 يوما

عززت واحة دبي للسيليكون مكانتها الريادية خلال السنوات الماضية، ما جعلها الوجهة المفضلة لكبرى الشركات الدولية العاملة بقطاع التكنولوجيا.
ونجحت واحة دبي للسيليكون - التي تعد المنطقة التكنولوجية الوحيدة في الشرق الأوسط- في استقطاب أكثر من 500 شركة جديدة خلال الـ 45 يوما الأولى من عام 2021 مما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة فيها إلى 3955 شركة حتى النصف الأول من شهر فبراير الجاري وذلك وفقا للأرقام التي يرصدها السجل الوطني الاقتصادي.
وبالإضافة إلى البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها واحدة دبي للسيليكون فإن حزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين شكلت عناصر جذب للشركات العاملة في هذه الصناعة المتقدمة لافتتاح مقرات لها في المنطقة.
يشار إلى أن واحة دبي للسيليكون جرى تصميمها لتكون عبارة عن نظام تكنولوجي متكامل، يشمل أحدث مرافق البنية التحتية، والخدمات المخصصة لقطاع الأعمال، وتقديم كل دعم للشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا..
وتعود ملكية الواحة التي تأسست عام 2004 بالكامل لحكومة دبي وتعتبر المنطقة التكنولوجية الوحيدة في المنطقة التي توفر بيئة للسكن والمعيشة في الوقت ذاته.
وتتوزع ملكية الشركات العاملة في المنطقة التكنولوجية على العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم مما يعكس نجاح وقدرة المنطقة في استقطاب جميع أقطاب هذه الصناعة المتقدمة.
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