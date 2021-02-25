ميانمار تشتعل.. اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الانقلاب

اشتبك مؤيدو جيش ميانمار ومعارضوه في شوارع يانجون، الخميس، بينما منعت السلطات الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي.

وتشهد البلاد اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة في الأول من فبراير/شباط الجاري، واعتقل زعيمة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي وكثيرا من قيادات حزبها.

وكان الجيش شكا من حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يقدم على هذه الخطوة.





وتُنظم احتجاجات يومية وإضرابات منذ نحو 3 أسابيع وتعهد الطلاب بالخروج مجددا في يانجون، مركز ميانمار التجاري، الخميس، لكن الشرطة أغلقت بوابات الحرم ومنعت مئات الطلاب داخله من الخروج في مسيرة.

وتجمع في الوقت نفسه نحو ألف من أنصار الجيش من أجل مسيرة في وسط يانجون.

وقال عاملون في الإعلام، إن "بعضهم هدد مصوري المؤسسات الإخبارية"، واندلعت اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين المؤيدين للجيش والمناهضين له".

وذكر شهود أن "أنصار الجيش ألقوا الحجارة على خصومهم في وقت لاحق، ووردت أنباء غير مؤكدة عن واقعة طعن".

وتشهد البلاد شللا كبيرا بسبب الاحتجاجات وحملة العصيان المدني التي انضم إليها الكثير من أصحاب الحرف والموظفين الحكوميين.

ومن المقرر أن ينظم الأطباء احتجاجا اليوم في إطار ما تعرف بثورة المعطف الأبيض.