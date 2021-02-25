الليرة التركية تواصل التراجع.. تخبط في البنك المركزي

واصلت الليرة التركية التراجع اليوم الخميس، لليوم الرابع على التواصل، وسط رعب من سياسات البنك المركزي.

التراجع الجديد في سعر الليرة التركية يأتي وسط تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر وسيعود إلى تدابير التشديد المبهمة التي سبق أن تسببت في إرباك المستثمرين.

وتراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.05% إلى 7.19 ليرة لكل دولار عند الساعة الحادية عشرة صباحا في إسطنبول، ليصل إجمالي التراجعات هذا الأسبوع إلى 3% .

وتسارعت وتيرة التراجع أمس بعدما شدد البنك المركزي السيولة باستخدام أدوات متطلبات الاحتياطي، ما زاد المخاوف بشأن تعرض السلطة النقدية لضغوط حتى لا ترفع تكاليف الاقتراض.

ونقلت بلومبرج عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي القول إن "استخدام أدوات هامشية، بدلا من رفع سعر الفائدة بشكل مناسب، لمعالجة ارتفاع التضخم، كما فعلت الإدارة السابقة للاقتصاد، سيثير مخاوف المستثمرين".

وأبقى البنك المركزي التركي في وقت سابق من الشهر الجاري معدل الفائدة الرئيسي عند 17% للشهر الثاني على التوالي.

ورفع البنك الفائدة بما مجموعه 6.75% منذ تشرين ثان/نوفمبر، في تحول كبير في السياسة النقدية في ظل قيادة جديدة للبنك.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 15% في كانون ثان/يناير، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات).