6 سيارات أمريكية خارقة ولكنها مغمورة.. قائمة تستحق الشهرة

تضم صناعة السيارات الأمريكية مجموعة طرازات فريدة يجهل وجودها المهتمين بعالم السيارات، رغم أنها لا تقل تميزا عن الماركات الشهيرة.

بخلاف ما تمتلكه صناعة السيارات الأمريكية من ماركات واسعة الشهرة مثل جيب وفورد وكرايسلر، تضم هذه الصناعة أيضا مجموعة لا تقل تميزا من ماركات السيارات ولكنها لم تحظى بنفس الشهرة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز ماركات السيارات الأمريكية التي تستحق الشهرة بقدر ما تطرح من سيارات ذات قدرات استثنائية.

وضمت القائمة من أبرز الموديلات الأمريكية التي تستحق الشهرة، موديل باسم Lucra LC470، هو طراز رياضي يعمل بمحرك بسعة 7.0 لتر ينتج قوة 505 حصان.





من بعده، ضمت القائمة طراز Drakan Spyder، وهو طراز تابع لماركة "داركان" الأمريكية التي ظهرت للمرة الأولى عام 2016، ويعمل بمحرك V8 ينتج قوة 450 حصان، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.2 ثانية، تصل سرعته القصوى لـ165 ميل في الساعة.





ومن الموديلات التابعة لماركة متميزة ولكن مغمورة بالصناعة الأمريكية، موديل Equus Throwback، وهو طراز ينتج قوة 1000 حصان بعزم دوران 822 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Falcon F7، هو من الموديلات الأمريكية المغمورة التابعة لماركة "فالكون" التي ظهرت للمرة الأولى عام 2010، ويعمل هذا الطراز بمحرك V8 بقوة 1,100 حصان، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.7 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ200 ميل في الساعة.





ومن الموديلات الأمريكية المغمورة بالرغم من قدراتها الاستثنائية، موديل Panoz Avezzano، الذي طرح بمحرك V8، بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تصل حتى 580 حصان.





اختتم "هوت كارز" القائمة، بطراز VLF Force 1، التابع لماركة VLF أوتوموتيف، التي كان ظهورها الأول عام 2016، وهو موديل أمريكي رياضي خارق يعمل بمحرك V10 بسعة 8.4 لتر، ينتج قوة 745 حصان.



