عنوانها التضامن.. مصر ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

أرسلت مصر مساعدات طبية إلى الجيش اللبناني، في إطار دعم وتضامن مصر مع شعب لبنان في مختلف الأزمات والمحن.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى نظيرتها اللبنانية.

وتأتي الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.





من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، عن عميق الشكر والامتنان للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات، مؤجة عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط بين مصر ولبنان.

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية، في إطار ستمرار توطيد علاقات مصر مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.