نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من سجنه إلى مكان مجهول

نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني، الخميس، من سجنه في موسكو إلى جهة مجهولة، كما أعلن فريقه.

وظل نافالني محبوسا منذ اعتقاله لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا منتصف يناير/كانون الثاني.

وقالت المحامية أولغا ميخائيلوفا من فريق محامي نافالني: "لم يخبروا أحدا بالمكان الذي نقل إليه"، مشيرة إلى أنه قد يكون نقل إلى السجن حيث سيمضي عقوبة بالسجن عامين ونصف العام.



وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي الحكم الصادر في حق المعارض البالغ من العمر (44 عاما) في قضية احتيال تعود إلى العام 2014، اعتبرها نافالني والكثير من العواصم والمنظمات غير الحكومية بأنها ذات دوافع سياسية.

وأوقف نافالني في 17 يناير /كانون الثاني لدى عودته من ألمانيا؛ حيث أمضى 5 أشهر في فترة نقاهة للتعافي من تسمم يتهم الكرملين بالوقوف خلفه.

وكتب ليونيد فولكوف أحد المقربين من أليكسي نافالني على تويتر أن عائلة المعارض لم تبلّغ بمكان وجوده.

وأضاف: "أذكر مجددا أنه بموجب قرار ملزم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ينبغي إطلاق سراح أليكسي نافالني على الفور".

والأسبوع الماضي، أدين نافالني أيضا بتهمة "التشهير" بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، كما أنه مستهدف بقضايا أخرى، ولا سيما تحقيق في قضية احتيال، وهي جنحة تصل عقوبتها الى السجن عشر سنوات.

