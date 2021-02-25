موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. وحوش السباق وقائمة خارقة لكن مغمورة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تحظى سوق السيارات المصرية بمجموعة متميزة من الموديلات من فيات الإيطالية بأسعار وقدرات مختلفة وبعدد متنوع من الفئات. أبرز ماركات السيارات المصنعة لموديلات رياضية، فيراري و بورشه، سبق لهما تقديم موديلات استثنائية شاركت بالسباقات عبر تاريخهما الحافل. تضم صناعة السيارات الأمريكية مجموعة طرازات فريدة يجهل وجودها المهتمين بعالم السيارات، رغم أنها لا تقل تميزا عن الماركات الشهيرة. الطلاء الجديد، من الإجراءات التي يتبعها مالك السيارة في حالة رغبته في تجديد مظهرها الخارجي.



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