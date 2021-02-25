رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يطمئنون على صحة ولي العهد السعودي

بعثت قيادة الإمارات تهنئة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نجاح العملية الجراحية للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وبعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان خضع صباح الأربعاء، للعملية الجراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية بنجاح.
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