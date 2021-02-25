3 مصابين في هجوم بقنبلة على نقطة تفتيش بالصومال

أصيب 3 أمنيين، الخميس، جراء هجوم بقنبلة استهدف نقطة تفتيش في بمحافظة هيران وسط الصومال.

وبحسب إعلام محلي، هاجم مسلحون مجهولون نقطة أمنية وسط مدينة بلدويني، بإلقاءقنبلة يدوية، ولاذوا بالفرار بعد الهجوم .

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أمنيين، دون تفاصيل أكثر.

وعقب انفجار القنبلة، نفذت قوات الأمن عمليات تمشيط في أحياء المدينة، فيما لا تزال التحقيقات جارية، وفق المصدر نفسه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".



كما لم يصدر بعد أي تعقيب صومالي رسمي عن الهجوم، سواء من جانب ولاية هيرشبيلى أو الحكومة.

ويحارب الصومال حركة "الشباب" منذ أكثر من عشر سنوات، ويعاني من هجمات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والمسؤولين الحكومين على حد سواء.