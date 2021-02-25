توقعات دولية بعجز كبير في معروض السكر.. هل يرتفع السعر؟

توقعت منظمة السكر الدولية، الخميس، عجزا عالميا أكبر من التقديرات السابقة بمعروض السكر سيصل إلى 4.8 مليون طن في موسم 2020/ 2021.

وكان التوقع السابق للمنظمة 3.5 مليون طن.

وحسب رويترز، قالت المنظمة، في تحديث ربع سنوي، إن الإنتاج المتوقع في الموسم الحالي 2020/ 2021 (أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبتمبر/أيلول 2021) سيبلغ 169 مليون طن، انخفاضا من 171.1 مليون طن في تقدير سابق.

ويرجع الانخفاض إلى عوامل من بينها خفض تقديرات غرب أوروبا إلى 15.2 مليون طن من 16.5 مليون طن، بسبب الآفات والجفاف.

وخفضت المنظمة كذلك توقعاتها لإيران إلى 1.3 مليون طن، من 1.85 مليون طن، وباكستان إلى 5.5 مليون طن من 6 ملايين طن، وتايلاند إلى 7.8 مليون طن من 8.2 مليون طن.

ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك العالمي 173.8 مليون طن، انخفاضا من توقع سابق كان يبلغ 174.6 مليون طن، لكنه يظل أعلى 2.1% من الموسم السابق.

وقالت منظمة السكر الدولية، إن "التعديلات الحالية تأتي في ضوء إجراءات حظر السفر السارية وفرص العطلات الضائعة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت: أن "مقاصد عطلات رئيسية، مثل تايلاند والمكسيك، ستتأثر على صعيد استهلاك السكر من جراء نقص أعداد الزائرين".

وقلصت المنظمة كذلك تقديرها لحجم الفائض العالمي في موسم 2019/2020 إلى 0.9 مليون طن من 1.9 مليون طن.