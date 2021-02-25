أسعار الذهب في مصر اليوم.. خسائر عيار 21 مستمرة وتحذير خطير

لليوم الثاني، تراجعت أسعار الذهب في مصر تعاملات مساء الخميس، لترتفع خسائر الجرام نحو 18 جنيها في يومين، بضغط هبوط "الثمين" عالميا.

وعالميا، هبط الذهب اليوم الخميس إذ حومت عوائد الخزانة الأمريكية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر، بيد أن تراجع الدولار وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض.



وفي السوق المصري، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، مساء تعاملات الخميس، نحو 893.75 جنيه، مقابل 900.5 جنيه ختام تعاملات أمس الأربعاء.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا في الأسواق)، ليسجل نحو 782 جنيها، مقابل 788 جنيها ختام تعاملات الأمس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر عند مستوى 670.25 جنيه مساء تعاملات الخميس، مقابل 675.5 جنيه أمس الأربعاء.



وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وتختلف الأسعار حسب المناطق وأنواع العيارات، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر، حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، في تعاملات مساء الخميس، نحو 521.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 446.75 جنيه، وجاء سعر جرام الذهب عيار 10 عند مستوى 335.25 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر الخميس، نحو 27930.89 جنيه (1779 دولارا)، مقابل 28228.16 جنيه (1800 دولارا) خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وعن سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل 6256 جنيها، مقابل 6304 جنيها لتعاملات أمس.

الذهب يهبط مع انحسار جاذبيته

عالميا، هبط الذهب اليوم الخميس، في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1797.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1795.90 دولار.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "ارتفاع العوائد الأطول أجلا عامل ضاغط أساسي على المعادن النفيسة".. مضيفة أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفع العوائد للارتفاع أكثر.

واستقرت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة عام والتي بلغتها في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وساهم تأكيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إبقاء السياسة النقدية دون تغيير حتى يعود الاقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل وضعف الدولار في الحد من خسائر الذهب.