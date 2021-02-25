وزيرا خارجية أمريكا والسعودية يناقشان التحديات المشتركة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، من أنتوني بلينكن، الخميس، تناول العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكي، أن "السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة، وندين هجمات مليشيات الحوثي ضدها".

ولاقت هجمات مليشيا الحوثي على المناطق المدنية بالسعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

ومؤخرا، شنت مليشيا الحوثي الانقلابية اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

ووفق بيان للتحالف العربي في اليمن فإنه تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء مليشيا الحوثي الذي وصفه بـ"جريمة حرب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفث، إن استمرار الحوثيين في شن هجمات ضد المدنيين في السعودية يقوض حل الأزمة اليمنية، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحل الدبلوماسي في اليمن".