انفجار "جيم ستوب".. السهم قفز 100% في يوم

قفز سعر سهم شركة "جيم ستوب" في يوم واحد، بنحو 100% ليصبح سعر السهم الآن 91.7 دولار، مقابل أقل من 50 دولارا أمس.

أغلق السوق في الساعة 4 مساءً، أمس الأربعاء، وفي الساعة التي سبقت الإغلاق، انفجر سهم "جيم ستوب"، ليرتفع بما يزيد عن 100%، منهيا اليوم عند تقييم 91.71 دولار.

وشهد سهم شركة "جيم ستوب" لبيع ألعاب الفيديو بالتجزئة، ارتفاعًا طفيفًا على مدار اليوم، ثم قفز السهم عند الساعة 3 مساءً، وتسبب الارتفاع المفاجئ في إيقاف التداول على السهم مرتين.

يذكر أن موقع Reddit كان معطلاً، وهو موطن "وول ستريت بتس"، ويشكل القوة الدافعة وراء تقلبات سهم "جيم ستوب" خلال الأسابيع الماضية.

ويرى البعض أنه من المحتمل أن يؤدي الارتفاع الكبير في عدد الزيارات إلى تعطل موقع الويب مؤقتًا.





وقفز سهم "جيم ستوب" خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 1700%، الأمر الذي أثار الجدل والشكوك ودفع الكونجرس الأمريكي للتحقيق مع مجلس إدارة شركة "جيم ستوب".

ويرى أعضاء بمجلس النواب الأمريكي أن هناك شبهة تلاعب تلاحق صناديق التحوط الأمريكية، واتهامها بأداء ممارسات غير أخلاقية.

وتتعمد تلك الصناديق التلاعب في السوق من خلال عمليات موسعة من الشراء على المكشوف لسهم أو مجموعة أسهم محددة، لإحداث زيادة وهمية في السعر نتيجة المضاربة، بينما هناك مخطط آخر يعتمد على بيع جماعي مفاجئ للسهم ما يؤدي إلى تكبد صغار المستثمرين خسائر ضخمة.

صناديق التحوط أو ما تُعرف بالمحفظة الوقائية هي صندوق استثمار يستخدم سياسات وأدوات استثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو معيار ربحي معين بدون تحمل نفس مستوى المخاطر، من الأدوات التي تستخدمها صناديق التحوط هي المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، أما أمثلة على السياسات الاستثمارية المستخدمة فهي الرفع المالي والبيع المكشوف.

على عكس اسمها الذي يقع فيه أغلب المستثمرين أن التحوط هو الحد من المخاطر، تتميز صناديق التحوط بالمخاطر العالية، حيث تعتبر أحد أنواع صناديق الاستثمار. يقوم صندوق التحوط بالاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، إلا أنه يتداول عادة في الأوراق المالية.