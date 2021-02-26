"نمر" الإماراتية تنضم لسباق السيارات الكهربائية الهجينة

وقّعت شركة "نمر"، الإماراتية،الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة ST Engineering، المجموعة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والدفاع والهندسة.
وتهدف الاتفاقية لبناء أنظمة المحركات الكهربائية الهجينة وتعزيز التزام الشركة بتكنولوجيا المحركات الكهربائية الهجينة، لكي تصبح أول شركة مصنّعة في الشرق الأوسط تقوم بدمج أنظمة الطاقة الحديثة، الأمر الذي يعزز مكانتها الريادية في قطاع الآليات المدرعة.
وتعد هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون والتقدم التكنولوجي التي ستسعى خلالها الشركة إلى دراسة وتصميم مكونات المحركات الكهربائية الهجينة لمركباتها.
توفر أنظمة المحركات الكهربائية الهجينة ميزات محسنة في المدى والتسارع ومواصفات التخفي.
كما تسهم في تعزيز الاستدامة بفضل مواصفات مثل الانبعاثات الكربونية المنخفضة مقارنة بأنظمة محركات الديزل الاعتيادية .. وتتميز أنظمة المحركات الكهربائية الهجينة بأنها أكثر هدوءاً من المحركات التقليدية، وهذه تعتبر ميزة هامة لعمليات المراقبة الصامتة والقدرة على المناورة السرية في العمليات القتالية.
والإنفوجراف التالي يوضح أهم أهداف وتفاصيل الاتفاقية:
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