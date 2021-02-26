موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. ختام "آيدكس ونافدكس" وانفجار "جيم ستوب"

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شهد ختام معرضي آيدكس ونافدكس 2021 في الدورة الخامسة عشرة إبرام 5 صفقات استراتيجية في دورة استثنائية، حضرها 62.4 ألف زائر.

توقعت منظمة السكر الدولية، الخميس، عجزا عالميا أكبر من التقديرات السابقة بمعروض السكر سيصل إلى 4.8 مليون طن في موسم 2020/ 2021.

قفز سعر سهم شركة "جيم ستوب" في يوم واحد، بنحو 100% ليصبح سعر السهم الآن 91.7 دولار، مقابل أقل من 50 دولارا أمس.

وقعت شركة "مصدر" الإماراتية، الخميس، اتفاقية تعاون مع وصندوق الثروات السيادي في جمهورية كازاخستان "سمروك-قازنيا".



عقد القادة الأوروبيين قمة افتراضية لبحث 3 قضايا مهمة تتعلق بمتحورات فيروس كورونا، وذلك بعد عام على الأزمة الصحية التي سببها الوباء.

استعرضت الحكومة السودانية، الخميس، أبرز أسباب اتخاذ قرار التعويم الجزئي لسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي.

أكدت جمهورية شمال مقدونيا أن الاستثمارات الإماراتية، في غرب البلقان، عززت النمو الاقتصادي في منطقة جنوب شرق أوروبا.



لليوم الثاني، تراجعت أسعار الذهب في مصر تعاملات مساء الخميس، لترتفع خسائر الجرام نحو 18 جنيها في يومين، بضغط هبوط "الثمين" عالميا.

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021".

وقعت شركة "الجسور" الإماراتية، الخميس، اتفاقية شراكة مع شركة "EOS" الأسترالية للأنظمة الدفاعية.

بالرغم من انحسار طابور البطالة، إلا أن بداية الأسهم الأمريكية على تراجع، بضغوط أداء شركات التكنولوجيا.



تتربع دولة الكويت على احتياطات مطمئنة من النقد الأجنبي، تجعلها قادرة على مواجهة مختلف المخاطر الناشئة عن هبوط أسعار النفط العالمية.

