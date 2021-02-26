"الأولويات الخمس".. اجتماع مغلق لـ"الوزراء" السوداني

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الخميس، الدخول في اجتماع مغلق يستمر لمدة 3 أيام، لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
وقال المجلس في بيان طلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية"، إنه يعكف خلال الاجتماع على وضع خطة عمل تحقق الأولويات الخمس التي سبق وأن أعلنها رئيس الوزراء عقب نقاشها مع شركاء المرحلة الانتقالية، وإخضاعها لسلسلة من اللقاءات التشاورية مع قطاعات مجتمعية عديدة.
وأشار البيان إلى أنه سيُعلن عن نتائج هذه الاجتماعات عقب اختتامها.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 5 أولويات للحكومة الانتقالية تلاها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف عقب أداء اليمين الدستورية، وتشمل برنامج الانتقال، على رأسها رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي، واستكمال عملية السلام وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة.
كما تتضمن أيضا إصلاح الأجهزة الأمنية وتوفير الأمن والأمان، وتحقيق العدالة، فيما تتمثل الأولوية الخامسة في تحقيق الانتقال الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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