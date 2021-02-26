تليجرام.. تحديثات جديدة أكثر سرية للمستخدمين

أجرى تطبيق المحادثات الفورية تليجرام، تحديثات جديدة على التطبيق تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه.

وشملت التحديثات الجديدة تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل، وذلك وفق موقع "ذا فيرج" التقني.

كما أتاح تليجرام خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات، وتكوين مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين.



وتأتي تلك التحديثات على خلفية استغلال تليجرام لتصاعد شعبيته، بعد هجرة الملايين من المستخدمين لتطبيق واتساب الذي لم تعد محادثاته سرية كما كانت.

يشار إلى أن خاصية المسح التلقائي للمحادثات على تليجرام، كانت تتوفر في السابق في حالة إجراء المحادثات السرية فقط، ولكنها الآن تتوفر لمستخدمي أنظمة ios وأندرويد بكافة أنواع المحادثات على التطبيق.