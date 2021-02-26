"هونج جيونج ميني".. تعرف على السيارة الصينية قاهرة "تسلا"

نجحت السيارة الكهربائية الصينية في أن تصبح السيارة المفضلة للصينيين وفق معدل مبيعات يناير الماضي، متغلبة على تسلا الأمريكية.

وتعد الصين السوق الأضخم لبيع السيارات الكهربائية في العالم، وتتربع على عرش المبيعات بها تسلا الأمريكية كإحدى أبرز الماركات المصنعة للموديلات الكهربائية الموثوق بها.

وخلال يناير الماضي، انقلب الأمر على تسلا، بظهور سيارة كهربائية جديدة أزاحت بالماركة الأمريكية من على عرش مبيعات الصين، وهي سيارة "هون جيونج ميني".





ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن السيارة الكهربائية الصينية، نجحت في أن تصبح السيارة المفضلة للصينيين وفق معدل مبيعات يناير الماضي، متغلبة على أشهر موديلات تسلا في الصين والعالم، موديل 3.

ونجحت السيارة الصينية في أن تحقق مبيعات وصلت لـ 25,778 ألف سيارة، بيعت منها في الصين، متغلبة على طراز تسلا موديل 3، الذي بيعت منه 13,843 ألف نسخة فقط.





وسيارة "هون جيونج ميني" الكهربائية، هي من الموديلات المزودة من الداخل بمساحة تكفي لـ 4 أشخاص، وتطرح من الخارج بتصميم هاتش باك.

وتعمل السيارة بمحرك كهربائي قادر على السير حتى مسافة 106 ميل كحد أقصى لنفاد بطاريته، ويمكن شحنة بكابل شحن كهربائي 240V.

ومما عزز من شعبية السيارة، تكلفتها الزهيدة في مقابل قدراتها الكهربائية المميزة، فهي تتوفر بما يعادل 3,200 ألف جنيه إسترليني فقط ولكنها تباع بالعملة الصينية.



