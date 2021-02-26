"خط ساخن" بين الهند والصين لتبريد أزمة الحدود

اتفقت الهند والصين على البقاء على اتصال وإنشاء خط ساخن بين البلدين في تفاهم هو الأول منذ أزمة الحدود بين نيودلهي وبكين.
جاء ذلك خلال أول اتصال رفيع المستوى من نوعه منذ أن اتفق البلدان الجاران الأسبوع الماضي على سحب القوات من مواجهة مباشرة على حدودهما في جبال الهيمالايا.
وأعلنت الهند ،الجمعة، أن وزير خارجيتها س. جايشانكار ونظيره الصيني وانغ يي تحدثا هاتفيا الخميس.وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان نقلا عن محادثة بين الوزيرين:"بمجرد اكتمال فك الارتباط في جميع نقاط المواجهة، يمكن للجانبين أيضا النظر في تقليص أوسع للقوات في المنطقة والعمل على استعادة السلام والهدوء".
والأحد الماضي، أعلنت الهند والصين، اكتمال انسحاب قواتهما من منطقة البحيرة في حدودهما المتنازع عليها غرب الهيمالايا.
واتفق قائدان عسكريان أوائل الشهر الحالي على بدء سحب القوات والدبابات وقطع المدفعية في خطوة أولية نحو الانسحاب الكامل.
ويمهد انسحاب قوات البلدين الطريق لفك الاشتباك في بؤر توتر أخرى.
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