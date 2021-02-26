فضيحة فساد تطيح بسياسي ألماني بارز من منصبه

بعد يوم من تفجير فضيحة "فساد الكمامات"، استقال جورج نسلين من منصبه كنائب لرئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا.

وكشفت الشرطة الألمانية، أمس الخميس، تورط نسلين في فضيحة فساد متعلقة بصفقات شراء أقنعة طبية "كمامات" للحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية بافاريا "جنوب".



وذكر مكتب المحاماة الذي يدافع عن السياسي الألماني في بيان اليوم أن "نسلين ترك منصبه كنائب لرئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي".

وأمس، داهمت عناصر الشرطة مكتب نسلين، في برلين، و12 موقعا آخر، على خلفية تهم بالفساد والرشوة، وفق بيان للشرطة.

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ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن "السياسي البارز توسط في صفقات شراء أقنعة طبية وأجهزة تنفس صناعي بين شركات والحكومة الاتحادية وحكومة بافاريا، وأثرى نفسه شخصيا".

ودفعت الشركات أموالا تزيد على 650 ألف يورو للسياسي الألماني في صورة رسوم استشارية لشركة استشارات يملكها الرجل، ولم تخضع هذه الأموال للضرائب، وفق المصادر ذاتها.

وفي بيان، أمس، قال الادعاء العام في مدينة ميونخ إن الشرطة الاتحادية داهمت 13 موقعا بما فيها مكتب السياسي وشقته في برلين، ومكتبه في ميونخ جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق على المداهمات، رفعت لجنة الحصانة والقواعد الإجرائية في البرلمان الحصانة عن النائب، لإعطاء فرصة لبدء التحقيق، وسمحت بالمداهمات.

ويشغل نسلين عضوية البرلمان الألماني منذ 2002، ويتولى منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي منذ 2014.