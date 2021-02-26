أسعار الذهب في الجزائر اليوم.. "الأصفر" يفقد 130 دينارا

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بالتزامن مع انخفاض المعدن النفيس عالميا.

وتأثرت أسعار الذهب في الجزائر خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع الذهب عالميا لأدنى مستوى في أسبوع، بدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات الجمعة، إلى نحو 7558 دينارا، مقابل 7688 دينارا في ختام تعاملات أمس الخميس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، مساء الجمعة، عند مستوى 6613 دينارا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستوى 5668 دينارا.

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية الجمعة، نحو 4409 دنانير، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3779 دينارا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات الجمعة، إلى نحو 235.039 ألف دينار (1771 دولارا).

وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الجمعة، عند مستوى 52.904 ألف دينار.

الأسعار العالمية

وانخفضت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وأصبحت تتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي.

وتنخفض أسعار الذهب عالميا، بدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير/شباط عند 1764.90 دولار. والأسعار منخفضة 0.8% في الأسبوع و4.2% منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1765.70 دولار اليوم.

وانخفضت الأسعار 1.9% أمس الخميس، إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب".

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هالي "الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا".

وقالت شركة فيليب للعقود الآجلة في مذكرة إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيء للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولارا ما زال داعما رئيسيا للمعدن.