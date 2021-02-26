مليشيا عراقية تعترف بمقتل أحد عناصرها بغارة أمريكية

اعترفت مليشيا كتائب حزب الله في العراق، الجمعة، بمقتل أحد عناصرها في القصف الأمريكي على الحدود السورية العراقية.

وقالت المليشيا، في بيان، إن "راهي سلام زايد الشريفي قتل على الحدودِ العراقيّة السوريّة في غارة للعدوُ الأمريكيّ"، بحسب وصفه.

كانت مصادر طبية في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية كشفت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في القصف الذي نفذته طائرات تابعة للتحالف الدولي على مواقع للقوات الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أعلنت أنه نتيجة للغارة الجوية في سوريا، تم تدمير عدد من مرافق البنية التحتية للمليشيات المدعومة من إيران.

وأشار البنتاجون إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن حصيلة قتلى القصف الجوي الأمريكي على الميليشيات الموالية لإيران غربي الفرات بريف دير الزور الشرقي ارتفعت إلى 22، جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي.