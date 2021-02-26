ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. نجحت السيارة الكهربائية الصينية في أن تصبح السيارة المفضلة للصينيين وفق معدل مبيعات يناير الماضي، متغلبة على تسلا الأمريكية. يخطط عملاق الهواتف الذكية الصيني "هواوي" لإطلاق سيارة كهربائية. تضم السوق المصرية مجموعة متميزة من موديلات كيا الكورية الجنوبية 2021، من مختلف الفئات والقدرات، وبأسعار متنوعة. تستعين بعض شركات صناعة سيارات، بماركات منافسة لها، في إمدادها بأجزاء حيوية من السيارة عالية الكفاءة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. قاهرة "تسلا" وكهربائية "هواوي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.