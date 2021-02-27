محللون لـ"دوت الخليج الإخبارية": التقرير الأمريكي حول "خاشقجي" مضلل ومسيس

شكك محللون سياسيون ومتابعون للشأن الأمريكي في مصداقية التقرير الذي أصدرته الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدوا عدم مصداقية هذا التقرير باعتباره استند إلى معلومات "مضللة" واعتمد على مصادر مجهولة، داعين إلى ضرورة الرد على هذا التقرير بحقائق تثبت زيفه.



طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال لـ"دوت الخليج الإخبارية": إن "تقرير الاستخبارات الأمريكية أطلق أحكاما مباشرة دون استناد إلى دلائل أو أساليب بوقائع محددة لتوجيه الاتهام، وهذا بخلاف التقارير الموثقة".

تقرير مسيس

وأضاف فهمي: "التقرير مسيس، وفي تقديري هو ملون سياسيا، ومتبني وجهات نظر استباقية سبق أن تكررت وتناقلتها وسائل إعلام ملونة".

واستبعد الخبير المخضرم أن يكون التقرير مبني على حقائق ولكن فقط رؤى متباينة بها تجاذبات وتكرار للحادثة نفسها.

وتابع: كل هذا يضع علامات استفهام عديدة حول ما الذي استند إليه هذا التقرير في بنوده وتفاصيله.

واستنكر فهمي استهداف التقرير لدولة المملكة العربية السعودية كدولة وليس كأشخاص، قائلا: "هذا التقرير يلزم الرد عليه وتفنيد بنوده التي أراها محاولة لاستهداف المملكة وتوريطها وتوجيه اتهامات مباشرة في هذا الإطار".



وطرح فهمي تساؤل حول طبيعة العلاقات الأمريكية السعودية بالرغم من تأكيد واشنطن على الالتزام بأمن السعودية، ولكن بدا الأمر وكأن الولايات المتحدة تحاول تلوين الحقائق على الأرض.

وألمحت واشنطن على لسان أحد مسؤوليها، حسبما نقلت وسائل إعلام عالمية دون أن تسمي المسؤول الأمريكي، إلى نيتها فرض عقوبات على شخصيات سعودية زعمت أنها متورطة في عملية القتل بما قد يضع العلاقات السعودية الأمريكية في مأزق كبير مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

لم يأت بحقائق

وتعليقا على التقرير الأمريكي الذي صدر الجمعة، قال السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، "كان متوقعا صدور مثل هذا التقرير المسيس، ولست متفاجئا أن يصدر بهذا التوجه في ظل الإدارة الديمقراطية الجديدة، لكن في النهاية التقرير لم يأتي بحقائق أو شيء جديد".

وأضاف الدبلوماسي المصري، التقرير كرر كل الاتهامات المضللة التي تناقلتها وسائل إعلام غربية وحتى ما كان يردده أردوغان وبالتالي لا يجب أن نفاجأ.

ورأي عزت أن التقرير يكشف تناقضات السياسة الأمريكية الخارجية، واصفا إياها بالمؤسفة وبها قدر كبير من التجاوز بحق دولة كبرى وحليف بحجم السعودية.



في سياق متصل نقلت تقارير إخبارية عن مراسلين لشبكات عالمية أن التقرير الأمريكي حول مقتل جمال خاشقجي لم يتضمن أي دليل، ولا يحوي أي معلومات أو دلائل.

وأكد مراسل شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية لشؤون الأمن القومي أن "تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس".

وأوضح المراسل أن "تقرير خاشقجي وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة".

بدورها، قالت مراسلة شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية إن "تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل".

وأضافت أن "تقرير مقتل خاشقجي لم يتضمن أي دليل".

الرفض السعودي

وفي رد فعل سعودي رسمي أصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة، بيانًا أكدت فيه "رفض حكومة المملكة رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

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وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله -.

وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

وتؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.