سميرة فازيلي.. سابقة تاريخية على منصة البيت الأبيض

أثار ظهور أول امرأة مسلمة محجبة على منصة البيت الأبيض الخاصة بالإيجاز الصحفي تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشاركت سميرة فازيلي بالإيجاز الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إلا أن كثيرين سألوا عن هويتها قبل أن تفصح أنها تشغل منصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني.



وعُرفت المحامية والمختصّة في العلوم الاجتماعية في الأوساط الأمريكية بشكل كبير بعد ظهورها الأول الأربعاء الماضي على منصّة البيت الأبيض، في سابقةٍ تاريخية، وذلك للحديث عن الخُطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتنحدر فازيلي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وهاجر والداها الطبيبان محمد يوسف فازيلي ورفيقة فازيلي في السبعينيات من القرن الماضي، من الإقليم إلى الولايات المتحدة.

فازيلي حاصلة على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية هارفارد بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل، لتبدأ مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكلية نفسها.



وعينها بايدن؛ نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني؛ لوضع سياسة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وتقديم الاستشارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي.