أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 27 فبراير 2021.. "الأصفر" يتراجع

انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 27 فبراير 2021، مع تراجع المعدن الأصفر عالميا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة - ختام تعاملات الأسبوع - لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 208.22 ريال (55.52 دولار)، مقارنة بنحو 213.64 ريال (56.97 دولار)، أمس الجمعة.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 182.19 ريال (48.58 دولار)، مقابل نحو 186.94 ريال (49.85 دولار)، عند إغلاق تعاملات الأمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.16 ريال (41.64) دولار، مقابل نحو 160.23 ريال (42.73 دولار)، أمس.

الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت، نحو 121.46 ريال (32.39 دولار)، مقابل 124.62 ريال (33.23 دولار)، الجمعة.

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6480 ريالا (1728 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1457.52 ريال (388.67 دولار).

وعالميا، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير/شباط عند 1764.90 دولار.

والأسعار منخفضة 0.8% في الأسبوع و4.2% منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1765.70 دولار أمس الجمعة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب".



ويعزز ارتفاع التضخم الذهب لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هالي "الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا".

وقالت شركة فيليب للعقود الآجلة في مذكرة إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيء للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولارا ما زال داعما رئيسيا للمعدن.