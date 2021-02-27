سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27 فبراير 2021.. الأخضر يستقر

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم السبت 27 فبراير 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وخلال تعاملات السوق اليوم السبت، استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري.

استقرار الدولار

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.6456 جنيه للشراء، و15.7456 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار اليوم السبت، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع في 18 بنكا، منها التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، والإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، والقاهرة، وHSBC، والكويت الوطني، والمشرق.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، في بنكين، هما، الإستثمار العربي، ومصر إيران للتنمية.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وبنك مصر، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 22.12 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.66 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

تحويلات المغتربين

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.