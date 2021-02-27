تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 27 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 27 فبراير 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وظلت أسعار صرف العملات الأجنبية، والعربية، عند نفس مستوياتها في تعاملات اليوم السبت، بالسوق المصرية.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.102 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.6456 جنيه للشراء، و15.7456 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو، ثابتا عند نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، نحو 22.12 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.66 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

استقرار سوق النقد

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.