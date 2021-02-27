التحالف يدمر "مفخخة" حوثية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وقال التحالف في بيان إن قواته المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط بالسعودية.



ومساء الجمعة، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة، باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين".

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.

واتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.