صور مسربة تكشف تفاصيل هاتف بيكسل الجديد من جوجل

نشرت مواقع تقنية متخصصة بعض الصور ومواصفات هاتف جوجل بيكسل (pixel) الجديد، بعد تطويره وقبل طرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتبعا للتسريبات فإن الهواتف الجديدة ستكون نسخا معدلة من هواتف Pixеl 4a 5G وPixеl، وبعضها سيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي هاتف جوجل (Pixel5A) بشاشة عالية الجودة 6.2 بوصة OLЕD قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD، وهيكل بأبعاد (156.2/73.2/8.8) ملم، ولوحة خلفية مصنوعة من البلاستيك، وكاميرا ثنائية العدسة، حساسة، ومخرج صوت للسماعات الخارجية، وبصمة أصبع، كما يدعم نظام "ستريو" في جودة صوت.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا بماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على واجهته الخلفية، وعلى كاميرا أمامية تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.





ولم تعلن جوجل بشكل رسمي عن موعد طرح جيلها الجديد من الهواتف، لكن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تظهر في الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفعت أرباح وإيرادات شركة ألفابت بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2020، بدعم عائدات الإعلانات.

أرباح قياسية

وأعلنت الشركة المالكة لجوجل عبر نتائج أعمالها الصادرة مطلع فبراير/شباط الجاري، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 15.22 مليار دولار (22.30 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 10.67 مليار دولار (15.35 دولار للسهم) في الربع المماثل قبل عام مضى.

وكان من المتوقع أن يسجل سهم ألفابت أرباحاً بقيمة 15.90 دولار في الربع الماضي.





وارتفعت إيرادات ألفابت بنحو 23% خلال الربع الرابع على أساس سنوي، لتسجل 56.89 مليار دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات شركة "ألفابت" ستبلغ 53.13 مليار دولار في الربع الرابع.

وصعد إيرادات إعلانات "يوتيوب" إلى 6.88 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة مع 4.71 مليار دولار في الربع نفسه من 2019.

كما ارتفعت عائدات إعلانات جوجل إلى 46.19 مليار دولار في الربع الأخير، مقابل 37.93 مليار دولار إيرادات مسجلة في الربع المقارن من عام 2019.

أما عائدات وحدة جوجل السحابية فقد ارتفعت إلى 3.8 مليار دولار في الربع الرابع، مقابل 2.6 مليار دولار في الربع المقارن من العام الماضي.