جورباتشوف يدعو بوتين وبايدن للتفاوض حول النووي

دعا آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي، ميخائيل جورباتشوف، الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي للمضي قدما في ملف نزع السلاح النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن جورباتشيف قوله، إنه "أعتقد أنه من الضروري اجتماع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بينت التجربة أنه من الضروري الاجتماع والتفاوض".



وتابع "من الواضح أن الأساس هو تجنب الحرب النووية، وبما أنه يجب تفادي هذه المشكلة، فمن المستحيل حلها من طرف واحد، لذا من الضروري الالتقاء"، معتبرًا أنه "إذا سادت الرغبة في نزع السلاح وتعزيز الأمن، فيمكن إنجاز الكثير".

وكان جورباتشوف ،الذي يبلغ من العمر 89 عاماً، دعا في يناير/ كانون الثاني إلى "تطبيع العلاقات" بين الولايات المتحدة وروسيا، معربا عن "قلقه البالغ".

وتواجه العلاقات بين موسكو وواشنطن سلسلة أزمات، من أوكرانيا إلى سوريا مرورا باتهامات في التدخل بالانتخابات والتجسس والهجمات الإلكترونية مؤخرًا.

لكن القوتين خطتا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خطوة باتجاه تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بين واشنطن وموسكو الموقعة في 2010 وكانت مهددة مع انتهاء مدتها.

واحيا تمديد المعاهدة الآمال في تحسين الحوار بين واشنطن وموسكو بعد وصول جو بايدن إلى السلطة، على الرغم من أن كلا من القوتين نبهت إلى أنها ستكون حازمة فيما يتعلق بمصالحها الوطنية.