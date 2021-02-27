بالفيديو.. جريمة حوثية جديدة ضد قرى مأرب اليمنية

كثفت مليشيا الحوثي من الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في محافظة مأرب وتعريض ملايين اليمنيين لموت محقق.

ووثق فيديو تساقط عشرات الصواريخ والقذائف المدفعية الحوثية على القرى السكنية في مديرية صرواح، بالريف الغربي في مأرب، فيما أطلقت المليشيات الانقلابية نحو 10 صواريخ باليستية في الليلة الماضية صوب المدينة، وفقا لبيان لوزارة الخارجية اليمنية.



ويفضح التسجيل المرئي سياسة البطش لمليشيا الحوثي الإجرامية في شن القصف الصاروخي الممنهج والمتعمد على منازل السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا والقذائف المدفعية لتدميرها واستباحة أرواح المدنيين وتهجيرهم قسريا.

وعلق الجيش اليمني على التسجيل، قائلا إنه: "يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك، وتضع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإدانة هذه الجرائم واتخاذ مواقف تتناسب مع شعاراتها الداعية لحماية المواطنين وممتلكاتهم والانتصار لهم.





من جهته، دعت وزارة الخارجية اليمينة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين في مأرب

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان، أن حياة 2 مليون نازح في مأرب يواجهون تبعات آلة حرب المليشيات الحوثية الإرهابية بعد أن تحولت المحافظة إلى مأوى آمن لمن فروا من بطش وظلم الانقلابيين.

وقالت إن مأرب تتعرض منذ مطلع فبراير/شباط الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها المليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، لافتة إلى أنه وفي ليلة واحدة فقط تعرضت المدينة لـ 10 صواريخ بالستية.





وانتقدت الخارجية اليمنية صمت المنظمات الإنسانية الدولية، مستغربة في الوقت ذاته من عدم تحديد بياناتها التي تصدر في هذا الجانب مسؤولية المليشيات الحوثية عن هذه الجرائم وكأن الفاعل مجهول.

وأشارت إلى أن العامليين بهذه المنظمات يشاهدون ويسمعون ما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين من مخاطر هجمات حوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني.

ووصفت التدخلات الإنسانية للمنظمات الدولية في مأرب بـ"الخجولة" والتي لا ترقى إلى مستوى أدنى الاحتياجات الإنسانية.

وطوت أرض بلقيس، ليلة عصيبة كان الأكثر ضراوة على خطوط النار المشتعلة والأكثر وجعا للمليشيات الحوثية والتي لجأت لتعويض الهزائم القتالية بترويع نحو مليوني مدني غالبيتهم نازحين عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على ضواحي المدينة.





وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي استهدف ضواحي المدينة بـ5 صواريخ باليستية ما تسبب بسلسلة انفجارات ليلية عنيفة خلقت رعبا وذعرا جماعيا أوساط السكان المدنيين خصوصا النساء والأطفال.