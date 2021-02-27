جانتس يحمل إيران مسؤولية الهجوم على سفينة يملكها إسرائيلي

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف سفينة يملكها إسرائيلي، قبالة سواحل سلطنة عمان، الخميس الماضي.

وقال جانتس خلال لقاء مع الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، مساء السبت، "التقدير هو أن الإيرانيين يقفون خلف العملية".



ولم يدل جانتس بتفاصيل إضافية حول هذه القضية.

بدورها قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13)، مساء السبت، إن "التقديرات تشير إلى أن البحرية الإيرانية أطلقت صاروخين على سفينة الشحن ما ألحق أضرارًا بسفينة رجل الأعمال الإسرائيلي".

ومن جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنواصل التحقيق ولكننا نعلم أن إيران تواصل محاولة مهاجمة منشآت إسرائيلية ومواطنين إسرائيليين بكل طريقة ممكنة"، مضيفا أن: "إسرائيل ستواصل العمل في كل مكان للدفاع عن نفسها".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية رجحت وقوف إيران وراء تفجير سفينة شحن مملوكة لإسرائيلي في خليج سلطنة عمان.



ونقل إعلام عبري عن مصادر إسرائيلية ترجيحها ضلوع إيران في انفجار وقع الخميس، بسفينة تحمل اسم "هيل يسري"، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، وكانت تحمل علم "باهاما".

وفي تصريحات سابقة، قال أونغر للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن "الضرر عبارة عن فتحتين قطرهما نحو متر ونصف المتر، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سببهما إطلاق صواريخ أو ألغاما بحرية".

ولفت إلى أنه "لم تحدث أضرار بالمحرك ولا إصابات بين أفراد الطاقم، وليس لدينا أي فكرة عما إذا كان هذا حادثا في إطار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وما إن كانت له علاقة بحقيقة أن مالك السفينة إسرائيلي".

لكن القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) ذكرت، السبت، أن "التقديرات في إسرائيل ترجح أن الانفجار نجم عن هجوم إيراني".





وقالت "إسرائيل تقدر أن الانفجار عبارة عن هجوم تتحمل إيران مسؤوليته، وأنهم (طهران) يعرفون أن السفينة مملوكة لإسرائيلي".

من جهته، نقل موقع "إسرائيل 24" عن خبير في الاستخبارات الأمريكية، لم تذكر اسمه، قوله إن السفينة لم تصطدم بلغم بحري، وإنما أصيبت على سطح الماء.

والخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، إن السفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان.

وجاء في إشعار الهيئة أن "التحقيقات جارية، والسفينة في أمان والطاقم بخير"، دون ذكر تفاصيل عن سبب الانفجار.

وقالت مجموعة "درياد غلوبال" وتعنى بالأمن البحري، عبر موقعها الإلكتروني، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة، والأخيرة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان".