التحالف يتصدى لهجوم "باليستي" حوثي ضد السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، السبت، التصدي لهجومين شنتهما مليشيا الحوثي الإرهابية على الرياض وجازان.

وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية على "تويتر" أن التحالف قال أيضا إنه رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مناطق الحوثيين باليمن.

وقال التحالف، إن إحدى الطائرات المسيرة التي أُطلقت صوب مدينة جازان القريبة تم اعتراضها وتدميرها، في حين يتم مراقبة عدد آخر من تلك الطائرات.

محاولة مليشيا الحوثي لاستهداف السعودية ليست الأولى، مساء الجمعة أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الإرهابية باتجاه السعودية.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين".

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.

واتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.



وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.