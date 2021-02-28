مؤتمرات حزبه السبب.. اتهام لأردوغان برفع إصابات كورونا

اتهمت المعارضة التركية، السبت، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا من خلال مؤتمرات حزبه.

جاء ذلك الاتهام على لسان فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تصريحات صحفية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، السبت.



وقال أوزتراق، إنه "هناك مسؤول واحد فقط عن تسارع انتشار وباء كورونا في تركيا، وهو الرئيس أردوغان، الذي يملأ القاعات بمؤتمراته السياسية".

وأضاف قائلا "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يقترب يوميًا من 10 آلاف، وكل يوم تتأخر فيه العودة للحياة الطبيعية، نخسر فيه المزيد من الأرواح، لكن القصر ليس لديه علم بما يحدث على أرض الواقع".

وخلال الآونة الأخيرة سجلت إصابات فيروس كورونا في تركيا ارتفاعا قياسيا في البلدات التي شهدت مؤتمرات مكتظة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبينما تحث حكومة العدالة والتنمية المواطنين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي الفيروس، وتفرض إغلاقا إلزاميا على مؤسسات مثل المطاعم والمقاهي، لا يتم مراعاة أي من هذه الأمور في المؤتمرات التي يشارك بها الرئيس رجب أردوغان وقيادات حزب العدالة والتنمية.

وفي وقت سابق السبت أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 9193 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 649 حالة مرضية مصابة بالفيروس (الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات إلى 2 مليون و693 ألفًا و164حالة.

هذا فيما تم تسجيل 71 وفاة رفعت الإجمالي إلى 28 ألفًا و503 حالات.