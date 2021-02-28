أمريكا تجيز لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

وافقت الحكومة الأمريكية، السبت، على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا.

وأصبح اللقاح هو الثالث ضد كورونا الذي تجيزه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، الذي أوقع أكثر من نصف مليون وفاة في البلاد.

وتتيح إجازة اللقاح لملايين الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع، الجمعة.

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة، في بيان: "إن ترخيص هذ اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19، مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة".

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66% في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد 4 أسابيع من التطعيم وبنسبة 100% في الحيلولة دون دخول المستشفى أو الوفاة بالمرض.

وسجلت التجارب عددا محدودا للغاية من الآثار الجانبية الخطيرة كما قدمت بعض الأدلة الأولية بأنه يقلل العدوى الخالية من الأعراض.

ويُتوقع استخدام لقاح جونسون آند جونسون على نطاق واسع في أنحاء العالم نظرا لإمكانية شحنه وتخزينه في المبردات العادية مما يسهل عملية توزيعه مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذين يتعين حفظهما في درجة التجمد.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترحيبه بمنح الضوء الأخضر للقاح جونسون أند جونسون، لكنّه دعا إلى مواصلة الحذر.

وقال بايدن، في بيان: "هذا خبر سارّ لجميع الأمريكيّين، وتطوّر مشجّع في جهودنا لإنهاء الأزمة"، مضيفاً: "لكن لا يمكننا الآن أن نتخلّى عن الحذر، أو أن نعتبر أنّ النصر أمر محتوم".