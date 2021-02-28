إصابة 3 شرطيين في انفجار بكانساس الأمريكية

أصيب 3 شرطيين، الأحد، في انفجار داخل مبنى بمدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.
وقالت الشرطة، في سلسة تغريدات عبر "تويتر"، إن "قوة من الشرطة توجهت لفحص مسكن شاغر في المنطقة".
وأضافت أنه "بعد دخول المنزل، أصيب 3 ضباط بجروح نتيجة انفجار من عبوة مجهولة".
وأوضحت أن "الضباط المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وخرج أحدهم يعد تلقيه العلاج اللازم، فيما سيبقى الاثنان الآخران أثناء تلقيهما العلاج".
ولم يتضح بعد طبيعة الانفجار أو المادة المستخدمة.
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