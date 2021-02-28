سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 28 فبراير 2021.. تراجع محدود

تراجع سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، على نحو طفيف خلال تعاملات السوق غير الرسمية اليوم الأحد، فيما استقر لدى البنوك.

وبلغ سعر الدولار في السودان بالسوق غير الرسمية 378 جنيها مقابل 380 جنيها، السبت، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 377.09 جنيه للشراء و378.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) مسجلا 452 جنيها مقابل 460 أمس.

واستقر سعره لدى البنوك عند 459.37 جنيه للشراء، و461.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني عند فتح تعاملات اليوم لدى السوق السوداء 520 جنيها مقابل 537 جنيها.

وفي بنك السودان المركزي سجل الإسترليني 534.12 جنيه للشراء، و 536.79 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 100.60 جنيه للشراء و 101.10 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء سجل 99 جنيها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنوك 102.67 جنيه للشراء و 103.18 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء سجل 101.5 جنيه.

وجاء سعر الدينار الكويتي لدى البنوك السودانية عند 1244.39 جنيه للشراء و1250.62 جنيه للبيع.

ويخطط السودان للاستفادة من ثرواته الطبيعية في قطاع الذهب لدعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية.

كما تعتزم الخرطوم الاستفادة من إمكانيات المواطنين العاملين في تعدين الذهب، من أجل تعظيم عوائد البلاد من المعدن الثمين.

بنك الخرطوم

وأعلن بنك الخرطوم في السودان ،السبت، أنّ إجمالي المشتريات من منافذ تعامل النقد الأجنبي، بلغت حوالي 10 ملايين دولار من العملات المختلفة المعتمدة.

وقال البنك، إنّ المبلغ كان حصيلة الفترة من 21 وحتى 25 فبراير، منذ إعلان توحيد سعر الصرف من قبل بنك السودان.

وأعلن بنك السودان المركزي في الحادي والعشرين من فبراير الجاري توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأشار إلى أنّ هذه الحصيلة خير دليل على حماس ووقوف الجمهور وموظفي البنك خلف المشروع.

وكشف متعاملون مع البنوك لـ( دوت الخليج الاخبارية) عن تدني التعاملات في السوق الموازي مقابل ارتفاع العملات في البنوك منذ إعلان توحيد سعر الصرف.

